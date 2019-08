© foto di Federico Gaetano

Il duello a distanza tra l'allievo e il maestro prosegue senza sosta. Paratici e Marotta, artefici del mercato di Juventus e Inter, si stanno dando battaglia via via su diversi obiettivi di mercato, ultimo caso quello legato a Lukaku, con scippo bianconero mal digerito dai dirigenti nerazzurri. Un rapporto completamente rotto, con aneddoti milanesi che parlano di un Paratici pronto ad alzarsi dal tavolo del ristorante in caso di arrivo dell'ex collega ma anche di un mancato viaggio in Cina da parte del bianconero proprio per evitare di incontrare l'ad interista. Uno scontro che dunque non è solo lavorativo ma che prosegue anche al di fuori delle rispettive scrivanie e che proseguirà con ogni probabilità anche nel corso di tutta la stagione. A riportarlo è La Repubblica.