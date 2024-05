Inter, il piano di Oaktree: fiducia in Marotta, Ausilio e Baccin. E 3-5 anni per un acquirente

Tiene banco in casa Inter la vicenda societaria. Ancora pochi giorni e Suning dovrà restituire il prestito ad Oaktree di 385 milioni di euro. In caso contrario, la società statunitense rileverà le quote del club nerazzurro. In questo scenario però non sono previsti però cambiamenti all'orizzonte. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, anche qualora dovesse andare a termine il passaggio di proprietà non rischia l'attuale management. Fiducia alta quindi in Beppe Marotta, Alessandro Antonello e Dario Baccin e si andrà avanti con loro.

Austerity più accentuata

L’obiettivo sarà quello comunque di passare ad un’austerity più accentuata, che è comunque la linea dettata da Oaktree nel 2021 per migliorare i conti. Questa impostazione però, riporta sempre il quotidiano, non andrà ad intaccare l’operato sul mercato ma soprattutto i rinnovi contrattuali di Lautaro Martinez, Nicolò Barella e Simone Inzaghi.

3-5 anni per trovare un acquirente

Quale potrà essere lo scenario futuro societario dell’Inter? Per il momento Oaktree non dovrebbe aver messo in conto una cessione o meglio, si legge sempre sul quotidiano, potrebbe darsi un obiettivo di circa 3-5 anni per trovare un eventuale acquirente. Qualora invece dovesse arrivare un’offerta di almeno 1,2 miliardi di euro, ecco che la cessione potrebbe avvenire anche in tempi più brevi.