Massimo Orlando: "Juve, bene Woltemade ma prende gol che non ti spieghi"

L'ex calciatore Massimo Orlando è intervenuto alla radio di Tuttomercatoweb.com, durante Maracanà. E ha parlato di Mike Maignan e il rosso in EL: "Siamo incredibili noi italiani, fino all'anno scorso sarebbe stata espulsione da dare, quest'anno col nuovo metro arbitrale questi non sono più falli in Serie A. Per me si poteva dare il giallo. I portieri vivono una vita a parte, si allenano da soli, c'è solo la partitella finale, quando gli arriva qualcuno vicino gli viene spontaneo dare una spinta. Detto questo, il Milan ha fatto schifo lo stesso".

Un pensiero sulla Juve col Rennes?

"Ho sentito Spalletti che dice che non sa come mai si sono trovati in svantaggio. La Juve dà questa impressione, a volte di prendere gol inaspettati, quando gioca anche discretamente bene. E gol che con la difesa che ha la Juve non dovrebbe prendere. Per me la Juve ha un problema di qualità a centrocampo e poco filtro. Bene davanti Woltemade, ma è una Juve che prende gol che non ti spieghi".

Atalanta, Sarri peggio di Juric: rischia la panchina?

"L'Atalanta ormai pensa in grande, abbiamo visto con Juric e Palladino lo scorso anno. A meno che non gli diano una fiducia illimitata...ma vedo Sarri non convinto, ha perso entusiasmo. La squadra è buona, però vedo un'Atalata stanca, lenta. Non è riuscito a entrare nella testa dei giocatori e rischia molto. Io vedrei bene Motta. Percassi ha cacciato Palladino quando ha perso 6-1 in casa col Bayern. Lì si è incrinato qualcosa".

La Roma sbanca Napoli?

"Per il Napoli forse è l'ultima chance per rientrare, la Roma è fortissima, mancano giocatori importanti ma Gasperini sa mettere dentro chi è al'altezza. Ma il Napoli se perde va troppo lontano".

Inter facile con la Fiorentina?

"Fiorentina messa male. L'altra sera l'Inter ha giocato male perché aveva l'obbligo di vincere e le scorie del Bruges, ma sarà un'altra Inter contro la Fiorentina".