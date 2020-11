Mazraoui obiettivo della Roma ma l'Ajax non molla. Overmars: "Non lo venderemo a gennaio"

Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, la Roma ha messo nel mirino Noussair Mazraoui, 23 anni, laterale dell’Ajax e della nazionale marocchina. Nel ruolo è considerato uno dei giovani più forti d’Europa ed essendo bravo ad attaccare risponde all’identikit che arricchirebbe l’organico di Fonseca. Nelle ultime settimane gli intermediari hanno lavorato per mettere in contatto la Roma con l’entourage del giocatore, che ovviamente sarebbe disponibile a valutare una proposta, mentre con l’Ajax niente è ancora stato impostato.

Muro Ajax -Sarà difficile per la Roma strappare il giocatore all'Ajax durante il mercato di gennaio. La conferma arriva da Marc Overmars, ds dei Lancieri: "Non venderemo Mazraoui a gennaio". Però il giocatore, cresciuto nell’accademia del club, va in scadenza nel 2022 e non ha ancora trattato il rinnovo. Se non per il mercato invernale, la Roma lo tiene d’occhio per la prossima estate.