Non più tardi di un mese fa, Kylian Mbappé aveva assicurato la sua permanenza al Paris Saint-Germain. Era il 22 aprile quando al termine della partita contro il Monaco che aveva sancito il titolo del PSG annunciava: "Sono qui, sono nel progetto. È un bene per il Real Madrid se c'è Zizou ma li guarderò semplicemente da ammiratore" (VEDI LINK). Lo stesso tecnico Thomas Tuchel (VEDI LINK) si era sbilanciato: "Il presidente mi dice sempre che non ci sono chances per altri club di prendere Kylian quest'estate. Sono sempre stato convinto che sarebbe rimasto con noi ed è importante per raggiungere i nostri obiettivi. Per vincere abbiamo bisogno di giocatori come Kylian: è un giocatore decisivo, può migliorare".

Da allora a oggi le cose sembrano essere cambiate. In mezzo una finale di Coupe de France persa e la presenza ingombrante e ben più remunerata di Neymar. Il brasiliano in questa stagione ha segnato 15 reti in meno e ancora una volta ha giocato molte meno partite a causa degli infortuni. "Voglio prendermi maggiori responsabilità" ha dichiarato Mbappé ieri sera ritirando il premio di miglior giocatore della Ligue 1. Della serie: il giocatore vuole essere il leader riconosciuto della squadra. Che sia al Paris Saint-Germain: "O altrove" fa sapere.

Chi ambisce ad essere il numero uno al mondo non può essere il numero due nella sua squadra. Lo stesso ragionamento che portò Neymar a lasciare il Barcellona per non rimanere all'ombra di Messi. E la suggestione Real Madrid torna in auge.