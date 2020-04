Meno profondità, ma molta più fantasia. Come sarebbe l'Inter con Griezmann e senza Lautaro

Più fantasia, meno profondità. La Gazzetta dello Sport, “asseconda” la provocazione dell’Inter e si immagina come sarebbero i nerazzurri senza Lautaro Martinez ma con un Antoine Griezmann in più. 22 anni l’argentino, 29 il francese, quel che pesa particolarmente a sfavore di questo eventuale scambio è l’ingaggio dell’ex Atletico (17 milioni di euro). A livello tecnico-tattico-potenziale, lo scambio non sembrerebbe un affare per l’Inter, anche se indubbiamente il Piccolo Diavolo porterebbe un salto di qualità a livello di immagine, esperienza e peso internazionale.

La posizione in campo - Di fatto, resterebbe la stessa di Lautaro Martinez, nel 3-5-2 di Conte. Cambierebbe, invece, l’interpretazione: con Griezmann al fianco di Lukaku l’Inter avrebbe molta meno profondità, verticalità di gioco, ma inevitabilmente ne guadagnerebbe in fantasia e imprevedibilità dalla trequarti in su. E anche Eriksen, probabilmente, potrebbe trarre giovamento da un inserimento del genere.