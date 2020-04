Pazza idea o provocazione? Il Barça vuole Lautaro, l'Inter chiede in cambio Griezmann

Il nome di Lautaro Martinez continua ad essere in cima alla lista dei desideri del Barcellona. L’Inter però, come noto, non ha alcuna intenzione di privarsi del Toro e così secondo la Gazzetta dello Sport ha risposto con una sorta di provocazione al Barcellona: “Dateci Griezmann”.

Questione di cifre - Come detto Lautaro ad oggi non sebra intenzionato a lasciare la maglia nerazzurra, ma mai dire mai quando di mezzo c’è pure Leo Messi che continua a mandargli messaggi. Da qui l’idea dell’Inter, che dopo le voci su Arthur, Semedo e Vidal ha pensato al francese ex Atletico Madrid. Le valutazioni dei due, Lautaro e Griezmann, sono simili, qul che cambia e crea problemi semmai è l’ingaggio del francese. Per sposare la causa Barcellona lo scorso anno si ridusse l’ingaggio da 23 a 17 milioni, cifra considerata ancora troppo alta dall’Inter. Che dalla sua, però, potrebbe avere il feeling mai nato fra lo stesso Griezmann e Messi, così come con tutta la piazza catalana.