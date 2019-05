Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 12 maggio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

ALLEGRI: “CI SONO TUTTI I PRESUPPOSTI PER RESTARE ALLA JUVE”. INTER, SEMPRE PIÙ CONTE. POLITANO POSSIBILE CONTROPARTITA PER CHIESA. TORINO, BELOTTI: “HO UN CONTRATTO LUNGO, RESTO”- Massimiliano Allegri e la Juventus, avanti insieme. “Possiamo andare avanti, ma ci sono invece tutti i presupposti per farlo. Dobbiamo vederci e analizzare le strategie”, ha detto l’allenatore bianconero dopo la partita contro la Roma ai microfoni della Rai. “La mia permanenza? Succederà, succederà", ha concluso Allegri. Martedì l’incontro decisivo per provare a continuare insieme. Mentre l’Inter vuole puntare su Antonio Conte. Nei prossimi giorni il contatto decisivo.

Secondo quanto riportato da SportMediaset inoltre, tenendo conto del nodo allenatore ancora da sciogliere, sono diversi i rumours di mercato. Uno di questi riguarda il classe '97 Federico Chiesa. L'esterno della Fiorentina è da tempo nel mirino della dirigenza interista, che però ha diverse rivali. La Juventus, per esempio, che non ha mai nascosto il proprio interesse per l'asso viola. Per strapparlo alla società gigliata, i nerazzurri potrebbero mettere sul piatto una contropartita che - sempre secondo SM - potrebbe essere Matteo Politano. Un modo per 'alleggerire' il prezzo del cartellino del giovane talento della Nazionale, valutato intorno agli 80 milioni di euro. Non guarda al mercato invece l’attaccante della SPAL Mattia Valoti, che ha le idee chiare per il futuro. “Nel mio futuro - ha detto Valoti - c'è la SPAL, che aveva l'obbligo di acquistarmi dal Verona in caso di salvezza. Voglio cercare di impormi qui anche l'anno prossimo. In questa stagione gli infortuni mi hanno un po' frenato, voglio restare e trovare maggiore continuità di rendimento".

Claudio Ranieri e la Roma invece si diranno addio a fine stagione. E il tecnico giallorosso ha anche svelato un retroscena legato al futuro. “Appena sono stato contattato, mi è stato proposto anche un futuro da dirigente della Roma. Ma io ho detto no, mi sento ancora allenatore e ribadisco che la mia avventura qui finirà al termine della stagione", ha detto Ranieri. Per il futuro i giallorossi pensano a Gasperini e Giampaolo.

Simone Verdi potrebbe lasciare il Napoli al termine della stagione. Come scrive Il Mattino infatti, il campionato dell'ex bolognese è stato deludente, caratterizzato da infortuni e poche partite. Per questo sembra essere destinato alla partenza: sulle sue tracce ci sono Atalanta e Parma. Rimarrà invece nella sua squadra - il Torino - Andrea Belotti. Ho un contratto lungo. Se il presidente ha detto che ci conferma siamo contenti, poi valuterà lui se riuscirà a fare qualche innesto importante. Sicuramente questi giocatori meritano di arrivare in Europa, la visibilità europea è importante per chiunque di noi”, ha detto il Gallo al termine della partita contro il Sassuolo dove è stato grande protagonista.

NEWCASTLE, PREVISTO INCONTRO CON BENITEZ PER IL FUTURO. BARCELLONA, VALVERDE: “NON HO PENSATO ALLE DIMISSIONI”. CHELSEA, SARRI: “SPERO CHE HAZARD RESTI” - Secondo il Telegraph, nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra Rafael Benítez e Mike Ashley, dirigente del Newcastle. Le due parti inizieranno così a negoziare il rinnovo del contratto del tecnico, che ha richiesto garanzie a livello di rinforzi per continuare a guidare i Magpies anche nella prossima stagione.

Dopo il successo contro il Getafe, il tecnico del Barcellona Ernesto Valverde ha parlato della sua posizione (con riferimento all’eliminazione dalla Champions): “Non ho pensato a rassegnare le dimissioni - riporta Mundo Deportivo -. Avrei firmato per questa situazione quando sono arrivato qui. Ci sono state poche sconfitte, alcune quando eravamo già campioni. I numeri sono piuttosto buoni. Quello che succede è che quando vinci all'ultimo minuto sembra meglio che quando vinci tre settimane in anticipo”. Mentre il Chelsea punta a trattenere Eden Hazard. Dopo il pareggio contro il Leicester, il tecnico Maurizio Sarri ha commentato la situazione legata al calciatore: “Sappiamo che per i tifosi è molto importante e che Eden ha giocato al Chelsea per sette stagioni. Ha provato in ogni gara a fare del suo meglio e ora è il momento di rispettare la sua decisione. Spero rimanga con noi”. Futuro differente invece per Llorente, che non rimarrà al Tottenham. Secondo le ultime indiscrezioni del Sun il Tottenham infatti non ha intenzione di rinnovare il contratto di Fernando Llorente, nonostante la sua influenza in semifinale di Champions League. Infatti, da settimane gli Spurs starebbe sondando alcuni giovani attaccanti come alternativa a Harry Kane.