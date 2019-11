Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 25 novembre

© foto di www.imagephotoagency.it

INTER

Dejan Kulusevski si è messo in mostra in questo inizio di stagione con la maglia del Parma, risultando tra le principali sorprese dell'intero campionato. Secodno la Gazzetta dello Sport, il giocatore piace molto alla Juventus, con Paratici che ha seguito la sfida contro il Bologna dal vivo. Anche l'Inter è molto interessata, con la valutazione da parte dell'Atalanta che arriva a 30 milioni di euro anche se i bianconeri potrebbero inserire giovani interessanti, che potrebbero addirittura far lievitare i costi dell'operazione.

Nuovo nome per il centrocampo dell'Inter lanciato dalla Gazzetta dello Sport. Secondo la rosea, i nerazzurri starebbero pensando a Seko Fofana, giocatore tutto muscoli finito tra i panchinari dell'Udinese.

Si raffreda la pista Olivier Giroud per l'Inter, secondo la Gazzetta dello Sport. Sarebbero troppi i due anni e mezzo di contratto richiesti dal francese per firmare con il club di Suning.

JUVENTUS

Gonzalo Higuain è tornato a parlare della propria estate e della scelta di restare in bianconero: "Mi sento felice, non solo per la scelta di restare, ma anche per come sono stato trattato dai compagni, dalla società, dallo staff. Sono felicissimo di essere qui, ho vissuto anni bellissimi qui. Sta andando bene, ma non mi accontento di questo, la stagione è lunga e c'è tanto da dimostrare". Lo ha dichiarato in conferenza stampa prima della partita di oggi contro l'Atletico Madrid.

MILAN

Secondo SportMediaset il Milan potrebbe intavolare una trattativa per uno scambio di prestiti con l'Everton con protagonisti Kean e Piatek.

Mourinho, nuovo allenatore del Tottenham, ha chiuso le porte a Ibrahimovic, ecco le sue parole: "Un fantastico giocatore e un fantastico ragazzo, ma dico che non ci sono possibilità. Abbiamo il miglior attaccante in Inghilterra e più in generale 2-3 fra i migliori attaccanti nel mondo. Non avrebbe senso prendere un attaccante della dimensione di Zlatan".

ROMA

Secondo quanto riportato da TMW, la Roma starebbe vagliando la possibilità di riportare in Italia Oliver Ntcham, ex attaccante del Genoa che sta facendo benissimo al Celtic.

GENOA

Secondo quanto riportato da Tuttosport a gennaio Antonio Sanabria è destinato a tornare in Spagna dopo aver fallito la propria chance al Genoa. Il giovane attaccante paraguiano non è stato neanche convocato per la partita di ieri contro la SPAL.

BRESCIA

Le dichiarazioni rilasciate ieri dal presidente del Brescia Massimo Cellino a margine della riunione di Lega a Milano, spinge Mario Balotelli all'addio dopo pochi mesi dal suo ritorno in Italia.