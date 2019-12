Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 29 dicembre

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

INTER, OCCHI IN CASA CHELSEA: PIACCIONO MARCOS ALONSO ED EMERSON PALMIERI. PUÒ SALTARE DARMIAN. NAPOLI FORTE SU LOBOTKA - L’Inter guarda in casa Chelsea per rinforzare la rosa nel mercato di gennaio. Come riportato dal tabloid inglese The Sun, il club nerazzurro ha messo gli occhi su una coppia di calciatori in forza ai Blues. Si tratta di Emerson Palmieri e Marcos Alonso. Entrambi stanno avendo problemi, dall’avvento in panchina di Frank Lampard, a ritagliarsi un posto da titolari. Antonio Conte sarebbe ben felice di averli entrambi in rosa. L’allenatore nerazzurro sta infatti cercando un sostituto per Kwadwo Asamoah, che nell’ultimo periodo sta avendo diversi problemi di salute. Emerson Palmieri, però, non sembra convintissimo di lasciare la Premier League a gennaio, visto che a Londra è felice. Quanto ad Alonso, invece, l’Inter vorrebbe trattare per un prestito oneroso con diritto o obbligo di riscatto. Sembrava già tutto fatto invece per l’arrivo di Matteo Darmian dal Parma già nel mercato di gennaio, ma secondo quanto riportato da Sky Sport la trattativa potrebbe saltare. Un rinforzo sulle fasce non sembra infatti essere la priorità per il club nerazzurro. L’Inter potrebbe fare qualcosa in quel ruolo solo nel caso in cui qualcuno dovesse partire.

Stretta finale da parte del Napoli per l’ingaggio di Stanislav Lobotka, centrocampista del Celta Vigo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, tra stasera e martedì in Spagna andrà in scena l’incontro tra i due club per capire la fattibilità dell’operazione. Gli azzurri partono da un’offerta che si aggira attorno ai 15 milioni di euro più bonus, mentre il club spagnolo ne chiede 25. Si potrebbe trovare un punto d’incontro attorno ai 17-18 milioni di euro. Un altro nodo da risolvere è relativo alla percentuale su una futura rivendita che il Napoli non vorrebbe lasciare al Celta Vigo.

Svincolato dopo la parentesi al Sion, Valon Behrami è pronto a tornare al Genoa. Ieri pomeriggio il calciatore era già presente a Pegli dove si è allenato con la squadra e dove ha ritrovato Danide Nicola, che lo aveva già allenato a Udine e che lo ha voluto con sé anche in rossoblu. In serata sono arrivate anche le prime dichiarazioni da ‘quasi’ giocatore del Genoa: “Felice di tornare in A col Genoa? Sono partito da qua, quindi tornare qui sarebbe splendido”.

Oggi lo svizzero sosterrà le visite mediche, dopodiché si procederà con il tesseramento fino al termine della stagione.

Come si legge sulle pagine de Il Mattino De Laurentiis ha una certezza: ripartire da Zielinski per il prossimo ciclo partenopeo. Per questo motivo la scorsa settimana ha incontrato l'agente del polacco per discutere i dettagli del rinnovo del contratto fino al 2024. Ingaggio raddoppiato, da limare ancora di dettagli sulla clausola rescissoria e sul peso da dare alla questione diritti d'immagine legati alla multa post-ammutinamento che, anche, è stata oggetto del contendere tra il patron partenopeo e l'agente del polacco.

Come si legge sulle pagine de Il Messaggero la Roma ha bisogno di abbassare il monte ingaggi, partendo dai calciatori meno utilizzati in questa prima parte di stagione. Il Bologna è interessato a Juan Jesus, ma pagare la meta del suo ingaggio potrebbe essere un'operazione troppo onerosa. Pastore è vicino al Lione, mentre Kalinic è stato offerto a Fiorentina e Genoa: il croato però vuole restare fino a giugno, bloccando di fatto il mercato giallorosso.

Il portiere del Torino Salvatore Sirigu ha parlato ai microfoni de L’Unione Sarda: “Sono legato al Cagliari da un affetto speciale, rappresenta la Sardegna e lo seguo con simpatia ma non c’è mai stato nulla di concreto, nessun contatto. Purtroppo, quello che può piacere non sempre si realizza, ma non si sa mai. Nel frattempo, mi concentro sulla mia squadra: il Toro non è solo un club glorioso, è appartenenza, identità e una storia unica”.

La vita a Torino in fondo è positiva, anche se non c'è il mare: "Abito in centro, e ci vivo benissimo. Torino è una città a misura d’uomo, per me, che sono un riflessivo, poter fare quasi tutto a piedi è l’ideale: è come stare a casa mia”.

Sul ruolo del portiere, Sirigu ha ammesso i pro e i contro: "E’ un ruolo unico nel suo genere, anche nelle responsabilità, devi saper giocare da solo e di squadra, ma hai molto tempo per pensare, e a me va anche bene, e, come nella vita, impari che le cose possono cambiare in fretta: resti inoperoso a lungo e poi devi parare tre palloni in due minuti”.

PSG, NEYMAR FORZERÀ PER TORNARE AL BARÇA. WEST HAM, RITORNA MOYES. ARSENAL, FIDUCIA PER UPAMECANO - Non ci sono dubbi: nelle prossime sessioni di mercato ci saranno altre puntate della telenovela Neymar. Secondo Sport, l'ex numero 11 del Barcellona starebbe ancora forzando per provare a tornare in Catalogna, dove ha lasciato tanti amici. Farebbe carte false per tornarci, visto che al PSG non è mai scoccata la scintilla con l'ambiente. Per cui non è da escludere un ritorno, a determinate condizioni ovviamente.

Tramite i suoi profili ufficiali di comunicazione, il West Ham ha ufficializzato un annuncio che era nell'aria ormai da qualche ora: il nuovo allenatore della prima squadra degli Hammers è lo scozzese David Moyes. Per lui, reduce da alcune stagioni non esaltanti dopo aver riscritto per anni la storia recente dell'Everton, si tratta di un ritorno al club londinese dopo la parentesi nel 2017/18. Ha firmato un contratto della durata di 18 mesi, e prende il posto dell'esonerato Pellegrini.

Secondo quanto riferito dal Daily Star, l'Arsenal sarebbe convinto di poter mettere a segno un colpo importante per la propria difesa nel corso del prossimo mercato invernale. In particolare, il profilo puntato dalla dirigenza dei Gunners è quello di Dayot Upamecano, roccioso difensore centrale francese di origini guineane del Lipsia che potrebbe approdare a Londra per un'offerta di circa 45 milioni di euro.