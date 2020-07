Meret: "Napoli ambiente ideale, voglio convincere Gattuso e restare qui a lungo"

Alex Meret, portiere del Napoli che oggi sarà titolare contro la Roma, pian piano sta guadagnando la fiducia di Rino Gattuso. L'estremo difensore classe '97 racconta la sua sfida personale in un'intervista al Corriere dello Sport: "Io devo provare sul campo a conquistare Gattuso. Siamo in tre e tutti molto forti, c’è una concorrenza leale e però comunque viva. Le prestazioni, in allenamento o in partita, indicano il più in forma. Mi rimetto alle decisioni della società. Io, ovviamente, spero di guadagnarmi lo spazio che voglio, ma dipenderà da me. Di una cosa sono sicuro: darò sempre il massimo e, se possibile, anche di più. E vorrei durare anche a lungo. C’è un ambiente ideale, in una città fantastica. Non potevo chiedere di meglio: clima, sentimento, natura, arte e pure la cucina, se permettete. E un club che ormai si è radicato in Europa, da undici anni. Che è sempre tra le protagoniste, anche quando, come stavolta, non ha cominciato benissimo".