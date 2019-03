Mertens: "Hamsik ama Napoli, ma per lui era un'opportunità"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’attaccante del Napoli Dries Mertens ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli anche dell’addio di Marek Hamsik dal club azzurro: “Marek ama Napoli, ha fatto una scelta che per lui era anche un'opportunità. Va rispettato per questo, sono molto contento per lui".