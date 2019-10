Mertens verso l'addio: offerto rinnovo e poi ruolo team manager Bari

© foto di Insidefoto/Image Sport

Doppio addio molto vicino in casa Napoli. Secondo quanto riferito da Tuttosport, infatti, sia José Callejon che Dries Mertens dovrebbero chiudere la loro esperienza in azzurro dopo sette stagioni. Entrambi non sarebbero infatti convinti dalle proposte di rinnovo fatte arrivare dal club.

Per quanto riguarda Mertens, a Ciro sarebbe stato offerto un nuovo contratto biennale da 4 milioni, con la promessa di un ruolo da team manager nel Bari una volta appese le scarpette al chiodo. Il belga, però, non avrebbe accettato e starebbe guardandosi intorno, soprattutto in MLS.