Messi, l'Inter e una cottura a fuoco lento. I silenzi della Pulce non lasciano tranquillo il Barça

Una cottura a fuoco lento. Viene inquadrata così dalla Gazzetta dello Sport la possibile, eventuale, operazione Leo Messi per l'Inter. La Pulce e il padre hanno acquistato delle case a Milano per questioni fiscali, ma intanto dalla Cina arrivano conferme sulla presenza attorno a Suning di sponsor interessati al Grande Affare. Per convincere la Pulce serviranno argomenti convincenti sia dal punto di vista economico che tecnico, ed in tal senso la corsa europea dei nerazzurri potrebbe far comodo nel processo di convincimento.

L'eventualità è comunque da rimandare al 2021, oggi ci sarebbe una clausola da 700 milioni da pagare. Per questo la cottura è a fuoco lento, per il quotidiano. E a Barcellona, i silenzi di Messi in merito, non lasciano tranquilli club e tifosi.