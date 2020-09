Messi resta al Barcellona. Il club twitta le sue parole d'amore per i colori blaugrana

Un'esclusiva planetaria. Un'intervista lunga quasi 20 minuti, quella rilasciata a Goal, per annunciare la sua decisione di restare al Barcellona. Tra le accuse mosse alla proprietà e la conferma dell'intenzione di andar via, Lionel Messi ha anche riservato parole affettuose per il club che lo ha reso grande. E il Barça le ha riportate su Twitter: "Darò tutto me stesso. Il mio amore per il Barcellona non cambierà".