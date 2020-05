Mihajlovic rivela: "Ibra non resterà al Milan. Da capire se verrà al Bologna o se tornerà in Svezia"

vedi letture

"Mi ha chiamato qualche giorno fa: vedremo cosa decide in estate". Sinisa Mihajlovic riaccende una speranza nei pensieri dei tifosi rossoblù, ed allo stesso tempo getta ulteriori ombre sul futuro rossonero di Zlatan Ibrahimovic. A gennaio l'asso svedese scelse Milano, ma in estate potrebbe decidere di prendere la direzione Bologna, per una stagione. "Certamente - ha raccontato l'allenatore del Bologna alla trasmissione tv serba Vece Sa Ivanom Ivanovicem - non rimarrà a giocare al Milan, ma la domanda è se verrà da noi o se tornerà in Svezia". Una risposta a questo interrogativo che ancora non c'è, ma Mihajlovic può tornare a sognare il grande acquisto di mercato per il suo Bologna, che "l’anno prossimo vorrà lottare per andare in Europa".