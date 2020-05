Milan, a fine stagione sarà addio con Begovic. Il suo futuro è in Premier League

Sembra già scritto il destino di Asmir Begovic, portiere bosniaco approdato in prestito al Milan dal Bournemouth lo scorso mercato di gennaio dopo la cessione di Pepe Reina. Begovic è in scadenza con il club inglese a fine stagione, ma stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ma è difficile immaginarlo ancora in rossonero per la stagione 2020/2021. Il suo futuro, scrive la rosea, sarà di nuovo in Premier League.