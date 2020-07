Milan, a volte ritornano: Dida verso il ruolo di preparatore dei portieri della Primavera

Dopo la conferma di Stefano Pioli e quella di Paolo Maldini in casa Milan si va verso la conferma pressoché totale del gruppo che in questa seconda metà di stagione ha rilanciato le ambizioni rossonere. A Milanello, dunque, si continueranno a vedere le solite facce di questi mesi. Anzi se ne vedrà anche una nuova. Per modo di dire. Stando a quanto riportato da La Repubblica, infatti, il Diavolo è pronto a riaccogliere Dida, ex portiere del Milan dell'era Ancelotti. Per lui ci sarà un ruolo da preparatore dei portieri della Primavera.