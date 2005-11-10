Milan, Amorim: "Grande fiducia in Cisse, ecco perché gioca lui e non Camarda"

Ruben Amorim, tecnico portoghese del Milan, è stato intervistato da Sky Sport a pochi minuti dalla sfida di Europa League contro il Bournemouth, valida per la terza giornata della fase campionato: "Impossibile schierare lo stesso undici ogni partita, abbiamo tante partite nel giro di pochi giorni ed è necessario fare turnover anche considerando gli infortuni. Dobbiamo trovare il giusto equilibrio, per provare a vincere stasera".

Cisse giocherà da prima punta?

"Giocherà da attaccante perché ha le caratteristiche che vogliamo per questa partita, per i loro difensori non sarà facile marcarlo: è giovanissimo, proprio oggi ha compiuto 20 anni e ha grandi margini di crescita. Abbiamo grande fiducia in lui".

Perché Camarda resta fuori?

"Perché hanno caratteristiche differenti, ho preso questa scelta valutando quelle dei loro difensori centrali: Cisse ha già giocato in quel ruolo con l'Under 21 e penso sia la soluzione giusta per questa partita".