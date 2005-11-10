Milan, Amorim: "Ho scelto l'undici migliore possibile. Bisogna gestire i giocatori"

L'allenatore del Milan Ruben Amorim è intervenuto ai microfoni di DAZN nel prepartita della gara contro l'Udinese. Di seguito le sue parole:

"Infortunati? Non possono giocare, abbiamo bisogno di gestire i giocatori. Con questo calendario dobbiamo cercare un equilibrio. Anche i giocatori in campo dovranno essere gestiti. Sappiamo che l'Udinese gioca a 5 e dovremo giocare diversamente. Ho cercato di scegliere i giocatori più fisici. Credo che questo fosse l'undici migliori per iniziare la partita, non per finirla, ma per iniziarla. Maignan? I calciatori sono uomini e lui ha capito che non doveva fare quello che ha fatto. Non ho parlato solo con lui ma con tutti. Bisogna impostare alcune partita in maniera diversa, serve essere competitivi. Ramos è pronto a giocare altrimenti non sarebbe stato qui".