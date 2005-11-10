Milan, Amorim: "Non c'è stata proprio partita. Maignan? Non ci ho ancora parlato..."

Ruben Amorim, tecnico del Milan, analizza ai microfoni di Sky Sport la sconfitta per 3-0 contro il Bournemouth in Europa League: "Il rigore sul primo calcio d'angolo e il cartellino rosso hanno cambiato la partita, non abbiamo avuto la possibilità di recuperare: è andata così, poi è arrivato il terzo gol ancora su calcio piazzato".

Il Bournemouth aveva un altro ritmo...

"Non c'è stata partita, non è questione di parlare di ritmo partita. Ok, era un'altra squadra rispetto al Salisburgo, ma non possiamo subire un rigore su quel calcio d'angolo e restare in inferiorità numerica".

Errore inaccettabile da un giocatore come Maignan?

"Vero, non possiamo commettere questo tipo di errori, soprattutto i giocatori più esperti. Ora dobbiamo recuperare e pensare alla prossima, abbiamo dovuto correre tanto con l'omo in meno. La partita è stata negativa sotto ogni aspetto ma bisogna pensare già a quella di campionato".

La difesa a tre confermata dopo l'espulsione?

"Per prima cosa i ragazzi conoscono questo tipo di difesa e volevo lasciarli a loro agio, prendendo meno rischi nella fase centrale della partita per provare poi a cambiare qualcosa con i cambi".

Ha già parlato con Maignan?

"No, non ho avuto tempo di parlare con lui. Ne parleremo quando saremo a Milano".

Troppo presto per fare bilanci?

"Questa è una parte del percorso, guardando alla storia del Milan siamo in una posizione diversa. Non si può non essere d'accordo sulla negatività di questa partita, ma ho apprezzato il modo in cui abbiamo provato a fare qualcosa. Il calcio va anche così, dobbiamo provare a vincere la prossima per cambiare l'inerzia di questo momento".