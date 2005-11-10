Milan, Amorim: "Stiamo costruendo. Cisse out? Non conta cosa hai fatto la gara precedente"

Ruben Amorim, allenatore del Milan, prima del match contro l'Atalanta è intervenuto al microfono di Dazn: "Sono fiducioso e curioso perché siamo all'inizio di qualcosa. Questo è un momento in cui bisogna lavorare sui dettagli, l'avevo detto prima del Sassuolo. Sono contento di come l'abbiamo preparata e di cosa mi sta dando la squadra. Siamo all'inizio di un qualcosa".

Quale abito tattico hai pensato per la partita di oggi?

“Quando la partita inizierà sarà facile per tutti capirlo. Ma non voglio dirlo ora (ride, ndr). Ma sarà chiaro. E se ci fate caso, abbiamo avuto dei momenti in cui abbiamo già giocato con questo undici durante la partita. I giocatori devono trovare le soluzioni col tempo giusto, dovremo essere intelligenti contro una squadra di Sarri, dovremo capire i momenti in cui pressare e dovremo riuscire ad essere nel posto giusto al momento giusto”.

Come mai Cisse in panchina dopo la partita?

“Ogni partita è una storia differente. Non metterò un calciatore solo perché ha fatto benissimo nell’ultima partita, ogni avversario è differente. Cisse non è abituato a giocare due partite ravvicinate. Cisse deve essere pronto ed entrare se ci sarà bisogno”.