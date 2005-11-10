Milan, Amorim: "Sul 3-1 abbiamo avuto paura di subire un gol, ma dovevamo pensare a farlo"

Ruben Amorim, allenatore del Milan, dopo la vittoria contro l'Atalanta è intervenuto al microfono di Dazn: "Anche dopo il match col Sassuolo avevo detto che bisognava migliorare alcune cose e anche oggi potevamo fare meglio delle cose. Sul 3-1 avremmo potuto realizzare il 4-1 e di questo sono felice, poi abbiamo preso alcune decisioni sbagliate nel finale, ma fa parte del calcio, fa parte del processo".

Avete fatto un gran primo tempo nonostante le fatiche di Europa League.

"Le rotazioni ci hanno aiutato molto. Abbiamo lavorato veramente duro. Abbiamo cambiato anche i modi di pressare. Stiamo capendo meglio i momenti della partita e se lo facciamo diventa più facile farsi trovare nella giusta posizione. Il momentum è cambiato nel finale, ma non credo sia una questione di stanchezza. Ci siamo impauriti, abbiamo avuto paura di prendere gol invece di pensare a realizzarne un altro".

Che giocatore è Rabiot? Oggi ha fatto mezza partita col giallo addosso, ha pensato di cambiarlo?

"Un giocatore molto importante per noi. Ho parlato con lui all'intervallo. Se avessi pensato che avrebbe potuto prendere il rosso l'avrei cambiato, ma oggi non avevo questa sensazione, mi ha dato la sensazione di stabilità e controllo e quindi l'ho tenuto dentro".