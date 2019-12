Milan, asse caldo con l'Arsenal: Xhaka in pole, offerto Elneny

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Asse caldo Arsenal-Milan, con Granit Xhaka in primo piano. L'arrivo di Arteta sulla panchina dei Gunners, scrive Tuttosport, cambierà molte strategie del club di Emirates. Non il destino del centrocampista svizzero, in uscita e al momento in pole come potenziale rinforzo dei rossoneri. Ai quali, però, sarebbe stato offerto anche l'egiziano Mohamed Elneny, sempre proprietà Arsenal ma attualmente in prestito al Besiktas.