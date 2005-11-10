Milan, Bartesaghi: "Abbiamo preparato la partita con consapevolezza. Faremo un'ottima gara"
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Matteo Selli
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Oggi alle 20:00Serie A
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25.10.2026 20:00Serie A
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Le parole del difensore del Milan Davide Bartesaghi nel prepartita della sfida contro l'Udinese. Le riporta DAZN:
"Il mio ruolo è sempre lo stesso, sono semplicemente un po' più libero. Sono sicuro che faremo un'ottima gara. Abbiamo preparato la partita consapevoli delle nostre potenzialità. Sappiamo che l'ultima partita non è andata bene e vogliamo riscattarci. Il mister mi ha ripetuto quali sono le mie caratteristiche migliori e di divertirmi questa sera".
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