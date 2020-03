Milan, Begovic: "Tutto sta accadendo in fretta. Come passo il tempo? Netflix"

È arrivato a gennaio a Milano, Asmir Begovic e si ritrova chiuso in casa dopo poche settimane. Il portiere bosniaco parla della situazione che sta vivendo in Italia al Mirror: "Accade una cosa dopo l'altra, le cose avvengono così velocemente: si è passati dal giocare, alle porte chiuse alla sospensione. C'è stata una discussione se avremmo dovuto giocare o meno. L'abbiamo fatto a porte chiuse e non è stata affatto una bella esperienza. Il giorno dopo eravamo dentro, poi fuori, poi tutto chiuso. È successo tutto così in fretta. Questa settimana è stata l'apice".

"Ora è semplicemente il gioco dell'attesa. Non ci alleniamo e non possiamo farlo fino al 23 ma sembra che la data possa essere cambiata o estesa. Al Milan non ci sono stati casi positivi. Ci hanno mandato via dicendo: 'Ci vedremo quando ci vedremo'"

"È così strano non potersi allenare. Provi a fare altre cose ma l'unica cosa che puoi fare è guardare Netflix. Cerco di tenermi occupato e di aspettare pazientemente che si ritorni alla normalità delle cose".

Dopo la parentesi in Azerbaigian Begovic ha ammesso che il ritorno al Milan lo ha riacceso e ridato voglia di giocare.