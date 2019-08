Milan, Bennacer atteso il 14 a Milanello per iniziare gli allenamenti

L’ultimo a tornare dal periodo di vacanze è Ismael Bennacer, nuovo playmaker rossonero. L’algerino era stato impegnato con la nazionale e per questo ha avuto il permesso di stare in ferie fino al 14 agosto, mentre la squadra sarà impegnata in Kosovo per giocare l’amichevole contro il Feronikeli. Bennacer recentemente ha firmato un contratto di 5 anni con il Milan dopo la sua avventura all’Empoli.