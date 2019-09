© foto di Image Sport

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport analizza il futuro di Lucas Biglia all'interno dell'approfondimento sul Milan. Il contratto dell'argentino scade a giugno 2020: dopo l'arrivo di Bennacer, che sarà il regista titolare, sarà interessante vedere se l'argentino si accontenterà del ruolo di comparsa o se a gennaio sceglierà di fare nuove esperienze. In via Aldo Rossi, non è un mistero che spingano per la sua uscita, magari anche con una risoluzione.