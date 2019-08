Milan, Boban: "Stiamo facendo il massimo. Vogliamo tenere i nostri big"

I colpi di mercato messi a segno dal Milan non hanno scaldato i tifosi, che si aspettavano almeno un grande nome. Tuttavia, Boban è convinto della bontà del lavoro svolto fin qui: "Non voglio paragonare gli operati - ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport - tantomeno discutere sul mercato delle altre società, ma posso dire che solamente il tempo e i risultati ci diranno chi ha lavorato bene e chi no. Secondo noi, stiamo facendo il massimo considerando le varie problematiche, che sono reali. Ci vorrà del tempo, ma siamo il Milan, e, quindi, dobbiamo in qualche modo bruciare le tappe. Ne siamo tutti consapevoli. Poi, i grandi nomi possono anche non corrispondere ai giocatori giusti: Kakà lo conosceva qualcuno quando è arrivato? Sono convinto che alla fine i nostri tifosi saranno contenti delle nostre scelte. La verità è che non cerchiamo fuochi d’artificio insensati, come qualche anno fa. Bisogna fare le scelte calcisticamente più logiche, il resto è fatto di mille motivi. Donnarumma, Suso e Kessiè? La Nostra voolntà è di tenerli".