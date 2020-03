Milan, Bonaventura è il pallino di Commisso ma il tempo delle scelte è rimandato

Giacomo Bonaventura al termine di questa stagione lascerà il Milan a parametro zero. Il centrocampista rossonero avrebbe preferito il rinnovo di contratto, ma non rientra nei piani di Elliott e dunque dovrà guardarsi intorno per ripartire altrove. La Fiorentina da anni lo ha messo nel mirino e Commisso ha la forza economica per mettere sul piatto un contratto importante oltre a un progetto tecnico ambizioso. Bonaventura ne ha già preso atto ma aspetterà prima di scegliere perché al contempo piace anche a tanti altri, dalla Roma alla Lazio, dal Napoli al Torino, fino a qualche opzione straniera. I viola non mollano e hanno tutta l'intenzione di superare tutti, ma il mercato sarà lungo e il tempo delle decisioni non è ancora arrivato. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.