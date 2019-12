Milan, Bonaventura: "Il gol contro il Napoli? È stata una liberazione"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervista ai microfoni di DAZN per Giacomo Bonaventura. Il centrocampista del Milan si è raccontato al termine di un 2019 caratterizzato in particolare dal grave infortunio rimediato nella passata stagione al ginocchio:

Qual è stato il miglior consiglio che ho ricevuto?

"Stai tranquillo e vedrai che dopo l'infortunio si torna più forte di prima e adesso che sono rientrato ho capito che avevano ragione".

Chi ti è stato più vicino?

"I miei genitori, mia sorella, i miei amici e la mia ragazza".

Quanto è difficile continuare a credere in sé durante la riabilitazione?

"Non tanto perché ho sempre creduto in me, ma è difficile più che altro la domenica a casa vedendo gli altri giocare"

Quando ha capito che ce l'avrebbe fatta?

"Quando ho ricominciato a giocare con la squadra. Vedevo gli altri andare più forte di me ma ho capito che sarei tornato al 100%".

Il gol contro il Napoli?

"Mi viene in mente il boato di San Siro. C'era tantissima gente e venivamo da un periodo in cui non andavamo bene. Mi sono emozionato. E' stata una liberazione"