© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il laterale rossonero Fabio Borini, intervistato da Milan Tv, ha parlato così in vista della prossima sfida di campionato col Genoa: "La sconfitta con la Juventus ci ha fatto male e non ci accontenta il fatto di essere semplicemente arrivati in finale. Questo porta nuove motivazioni e nuova cattiveria per raggiungere i nostri obiettivi. Giocare a Genova è sempre difficile, lo abbiamo visto in Coppa Italia contro la Sampdoria. È un campo arduo. Noi ci andiamo sempre da Milan e con l’idea di vincere".