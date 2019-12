© foto di Image Sport

Con l'arrivo di Ibrahimovic al Milan, sono molti i giocatori d'attacco che potrebbe lasciare la maglia rossonera. Oltre a Piatek - scrive il Corriere dello Sport - tra i partenti c’è anche Fabio Borini, che potrebbe lasciare la maglia numero undici proprio a Ibra in caso di addio. Anche lui (come Piatek) è stato attenzionato dal Genoa ma l’approdo in Liguria sembra molto più semplice rispetto all’idea Piatek.