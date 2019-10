Milan, Calhanoglu non dimentica Giampaolo: "Buon allenatore, grazie"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A margine del pareggio della Turchia in Francia, Hakan Calhanoglu ha parlato anche del suo imminente ritorno al Milan, con Stefano Pioli in panchina: "Volevo dire solo una cosa, grazie a Giampaolo: è un allenatore buono, però in questo periodo al Milan cambia tutto velocemente. Abbiamo una squadra forte, vogliamo fare bene".