TMW Milan, Camarda pronto a firmare il primo contratto da professionista. C'è ottimismo

Il Milan sta lavorando per blindare, sin dal compiere del suo sedicesimo anno di età, Francesco Camarda, baby prodigio della Primavera rossonera che ha già assaggiato il campo con la prima squadra. Classe 2008, Camarda è nato il 10 di marzo e per questo firmerà il suo primo contratto da professionista che non potrà avere durata maggiore di un triennale. Nel corso dei mesi tutte le big d'Europa si sono interessate al profilo del centravanti, anche se l'intenzione è quella di continuare in rossonero.

I contatti vanno avanti da qualche mese e in questo momento non ci sono le avvisaglie di un possibile scippo. Certo, non c'è ancora nulla di firmato ma un generale senso di ottimismo che porterà, appunto, Camarda a far firmare il primo contratto da professionista che, quasi certamente, verrà migliorato anno dopo anno fino al raggiungimento della maggior età, quando potrà raggiungere un accordo quinquennale.

Insomma, la sensazione è che il Milan possa fare ancora affidamento sulle prestazioni del centravanti. In questa stagione, da sotto età, è andato a segno tre volte in campionato, tre volte in Coppa Italia di categoria e tre volte in Youth League, la Champions della Primavera. Queste le sue parole nell'ultima apparizione pubblica. "Io arrivo al campo con la consapevolezza di migliorarmi, e devo dare il mille per cento per far sì che si avveri. La vicinanza di Giroud e Leao? Mi ha sorpreso, sono stato accolto bene dalla squadra, sono tutti simpatici e mi fa piacere".