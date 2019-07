© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In stand-by la posizione di Gianluigi Donnarumma. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto sul classe 1999 che sembrava molto vicino all'addio, direzione Parigi.

OCCHIO AL MANCHESTER UNITED Il consent award fra Milan e UEFA permette al club di poter rientrare nei parametri del Fair Play Finanziario con più calma, per questo il Milan ha potuto valutare meglio l'offerta del Paris Saint-Germain, che aveva offerto per il portiere soldi più Areola. La preferenza del Milan è di cedere il giocatore senza contropartite. Per questo il tutto può slittare al 2020, quando il Manchester United potrebbe ritrovarsi senza portiere: a oggi il club inglese non ha trovato l'accordo con David de Gea per il rinnovo e lo spagnolo potrebbe così lasciare a parametro zero, costringendo i red devils ad andare sul mercato.