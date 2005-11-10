Milan, Cisse sta bruciando le tappe. E in società stanno già valutando un nuovo contratto

Alphadjo Cisse, al momento capocannoniere del Milan con cinque gol segnati tra Serie A ed Europa League, è stato senza dubbio la grande sorpresa di questo avvio di stagione del Diavolo. Il giovane trequartista italiano, che domani compirà 20 anni, tornerà titolare nella trasferta di Bournemouth e spera di ripetere l'ottima prestazione di giovedì scorso a Salisburgo, partita nella quale ha siglato una bellissima tripletta. Nella circostanza Cisse è diventato il calciatore italiano più giovane a portarsi a casa il pallone della partita in una competizione europea.

Preso lo scorso gennaio e con un contratto fino al 2030, Cisse sta dimostrando di essere un giocatore importante per il presente e per il futuro del Milan e per questo in via Aldo Rossi hanno già pronto un nuovo contratto con giusto adeguamento dell’ingaggio. Lo riporta stamattina La Gazzetta dello Sport.