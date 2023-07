Milan, dalla Germania: occhi su Lindstrom per la trequarti. L'Eintracht ha già rifiutato 25 mln

Dopo un'ottima stagione all'Eintracht Francoforte, Jesper Lindstrom stuzzica il palato di diversi club. Come riporta la Bild, anche il Milan sarebbe interessato al trequartista classe 2000, accostato nei mesi scorsi anche al Napoli. Il quotidiano tedesco spiega che sono tre però i club a essersi mossi concretamente: oltre ai rossoneri, anche il Newcastle e il Lipsia.

Offerta rifiutata, la richiesta dell'Eintracht

Nove gol e quattro assist in tutte le competizioni lo scorso anno, il danese si è messo in mostra anche in Champions League. I costi dell'operazione non sono però bassi. Il sodalizio Red Bull avrebbe già offerto 25 milioni, ricevendo il 'no' dell'Eintracht. La richiesta è superiore ai 30 milioni e vicina ai 40. Di par suo - si legge - Lindstrom lascerebbe volentieri Francoforte per giocare ancora la Champions.