© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sembrava destinato ad andare via questa estate e il Milan ci ha provato per diverse settimane, ma alla fine Angel Correa è rimasto all'Atletico Madrid. Come riporta AS, la trattativa tra i rossoneri e Colchoneros non si è mai chiusa: i dieci milioni di euro di differenza tra domanda (50) e offerta (40) sono stati insormontabili.