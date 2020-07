Milan, Donnarumma fa 200. E il club vuol festeggiare col rinnovo di contratto

Questa sera contro il Sassuolo il portiere del Milan Gigio Donnarumma taglierà il traguardo delle 200 presenze in rossonero. E secondo la Gazzetta dello Sport il Milan, per festeggiare questo precoce obiettivo, è pronto a dare l'accelerata decisiva per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2021: lo stesso Donnarumma non sembra avere intenzione di spostarsi da Milano e da tempo le parti sono in trattativa. I rossoneri metteranno sul piatto un prolungamento fino al 2023 con ingaggio base inferiore rispetto ai 6 milioni attuali, ma che con i bonus potrà superare quella soglia. La palla passa ovviamente a Mino Raiola, agente del portiere, che col Milan dovrà ragionare proprio sull'entità di questi bonus e sulla possibilità di inserire una clausola rescissoria. A Casa Milan, comunque, secondo il quotidiano si respira ottimismo in merito.