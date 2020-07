Milan, Donnarumma verso il rinnovo: bonus da 2 milioni in caso di scudetto

In merito al futuro di Gianluigi Donnarumma, SportMediaset riferisce che la strada sembra essere abbastanza in discesa: si va verso un prolungamento per altri due anni a 6 milioni di euro stagione più un vantaggioso bonus da due milioni in caso di scudetto.