© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Via Giampaolo, dentro Pioli: questa la scelta del Milan, che finora non ha dato i frutti sperati. Una scelta della società, non della squadra. Secondo quanto riferito dai colleghi di TeleLombardia, infatti, al momento di dover scegliere il successore del tecnico abruzzese dopo l'esonero, il capitano Alessio Romagnoli avrebbe fatto presente a Maldini che la squadra avrebbe gradito il ritorno in panchina di Gennaro Gattuso. Di diverso avviso la dirigenza rossonera, che ha puntato appunto su Pioli.