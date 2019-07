Milan, escluse fratture per Theo. Contusioni per Romagnoli e Suso

Arrivano i primi responsi sugli infortuni dei giocatori del Milan. Per Thé Hernandez, fattosi male nel corso della partita contro il Bayern, si tratta di trauma distorsivo alla caviglia destra. I primi accertamenti radiologici a cui è stato sottoposto il calciatore, finalizzati alla valutazione dell’osso, hanno escluso fratture. Contusione alla caviglia sinistra per Alessio Romagnoli. Contusione al piede sinistro per Suso. Ricardo Rodriguez ha riportato un affaticamento muscolare. Mateo Musacchio soffre di cervicalgia.