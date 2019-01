Milan, Gattuso: "Conti può darci tanto, ora tocca a me dargli una mano"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gennaro Gattuso, tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky della sfida alla Juventus in Supercoppa Italiana: "Non si va in vacanza ma a giocare una competizione a cui teniamo, domani sera partiamo per giocare una finale perché abbiamo fatto qualcosa di importante. Per metteremo la squadra migliore possibile. Conti? Deve essere contento di quello che ha fatto nel finale del 2018, devo essere ora io bravo a dargli continuità, può darci una grandissima mano".