Gennaro Gattuso, tecnico del Milan, ha commentato attraverso i microfoni di SkySport, la sconfitta in Supercoppa contro la Juventus: "Abbiamo fatto quello che dovevamo, combattendo contro una squadra che ha qualcosa in più di noi. Anche con un uomo in meno. Non si è vista la differenza che si era vista invece nella gara di campionato. Dobbiamo continuare così, senza ascoltare i problemi che abbiamo. Mercato? Se potremo fare qualcosa lo faremo, altrimenti rimarremo così e penseremo a lavorare. Gli arbitri? A me ha dato fastidio un solo episodio, poi quello che conta è che andremo a Genova senza Romagnoli, Calabria e Kessie. Per il resto vado avanti, non voglio offendere nessuno. Come sbaglio io o i giocatori, possono sbagliare anche gli arbitri".