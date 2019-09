Milan, Giampaolo: "Bennacer-Biglia, uno o l'altro. Non esistono titolari"

© foto di Image Sport

Ismael Bennacer ancora non in campo da protagonista con il Milan? Il motivo lo spiega proprio il tecnico rossonero, Marco Giampaolo. "Di problemi ne ho ventitre. Ogni gara stanno fuori in dodici, non mi interessano questi discorsi. Nel 2020 una squadra composta da 23 atleti di alto livello ha chi gioca e chi non, non titolari e riserve. Quando è arrivato neanche sapevo le condizioni di Bennacer e gioca lui o Biglia, che è un grandissimo giocatore. Vado oltre queste considerazioni. Chi gioca domani? L'uno o l'altro...".