Milan, Giampaolo: "Mi prendo le mie responsabilità, ma vado avanti"

Dopo la disfatta di San Siro, Marco Giampaolo non molla, ovviamente. Il tecnico del Milan non ha ancora avuto un confronto con i vertici rossoneri, come da lui dichiarato a Sky nel post-partita: "Con la dirigenza non ho parlato, riflessioni non ne faccio. Io mi assumo le mie responsabilità da allenatore, vado avanti".