Milan, Gila: "Qui c'è un gruppo pazzesco. Non mi aspettavo di trovare il mio primo gol"
Pierpaolo Matrone
Mario Gila, difensore del Milan, nel successo contro l'Atalanta ha trovato il suo primo gol in rossonero e al termine del match è intervenuto al microfono di Dazn: "Abbiamo approcciato bene, controllando subito la partita e i tempi di gioco, soprattutto col possesso. Nella ripresa abbiamo frenato un pochino, ma siamo contenti per aver vinto".
Ti hanno festeggiato tanto i compagni al momento del gol.
"Sono contentissimo di essere qui al Milan. La squadra è pazzesca e sono felice di farne parte. Tutti i calciatori ci mettono un pezzettino, sono tutti sorridenti ed è molto facile lavorare con loro. I compagni mi vogliono bene e quando ho fatto gol hanno esultato con me. L'ha fatto anche San Siro e sono contento. Non mi aspettavo di segnare e ora sono felice".