È un grande Milan, è un grandissimo Cisse: 0-4 a Salisburgo e il giovane trequartista ne fa 3

Il Milan risponde come meglio non potrebbe alle perplessità post Reggio Emilia. A Salisburgo non c'è partita, non c'è mai stata e i rossoneri tirano fuori la miglior prestazione da inizio stagione, cancellando lo 0-2 subito contro il Benfica con un netto e meritato 0-4.

Turnover massiccio per Amorim

Ruben Amorim ha schierato una formazione cambiata per 8/11, confermando i soli Maignan, Pavlovic (fresco di rinnovo e nel suo ex stadio) e Rabiot. Ripescato Tomori, nuova chance a Hutchinson e attacco affidato a Camarda. Prestazione corale di livello: difesa in cui si è ben distinto De Winter con alcune chiusure notevoli, centrocampo che ha in Rabiot il suo totem, fasce che funzionano e trequartisti che si distinguono per le due fasi: Loftus-Cheek più abile nel recuperare palloni, Cisse letale negli inserimenti. Nota di merito anche per Hutchinson: bocciato contro il Benfica per 45', l'inglese si fa apprezzare per la facilità nel saltare l'uomo e per il contributo in due reti.

Cisse devastante già nel primo tempo

I gol: vantaggio al 15' con una bella azione sviluppata sulla fascia dal Milan con Hutchinson che duetta con Rabiot e poi dalla destra calibra un traversone perfetto con Cisse che si inserisce e impatta perfettamente il pallone di testa, superando il portiere. Al 32' il bis: azione che parte dalla destra con Hutchinson per Rabiot che serve Bartesaghi che e sua volta mette a centro area dove si inserisce il trequartista che mette la palla in rete.

Cisse nella storia del calcio italiano, Ramos si sblocca e Modric torna in Europa League dopo 15 anni

Nel secondo tempo Alphadjo Cisse entra nella storia del calcio italiano, divenendo il più giovane a segnare una tripletta in Europa: azione di ripartenza con Loftus-Cheek che verticalizza per Rabiot, traversone dalla sinistra del francese per l'inserimento del trequartista che sul filo del fuorigioco col destro mette la palla in rete. Girandola di cambi: entra Modric e torna a giocare in Europa League dopo 15 anni. Ramos prende il posto di un Camarda suo malgrado mai pericoloso e va in gol dieci minuti dipo il suo ingresso: Jashari ruba palla al limite dell'area e il portoghese col sinistro trova il gol. Secondo centro stagionale, non segnava dal 28 agosto in campionato contro il Venezia.

Espulso Terracciano

C'è tempo anche per un cartellino rosso, evitabile, dato a Terracciano per un inutile fallo da ultimo uomo quando mancavano sette minuti alla fine. Ma questo non rovina la serata perfetta del Milan, che fra sette giorni torna di nuovo in campo in Europa per sfidare il Bournemouth. Prima c'è però l'Atalanta in campionato.