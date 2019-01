© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tra due gol Higuain arriverà in doppia cifra, un traguardo che lo riabilita nonostante l’ultimo periodo nero. In ogni caso - sottolinea La Gazzetta dello Sport - più segnerà e più saranno alte le possibilità di essere acquistato a titolo definitivo dal Milan. Oltre ai gol c’è però c'è una ragione a cui il Milan tiene particolarmente perché chiama in causa il bilancio. Le cifre: per pochi mesi di prestito la società ha investito in estate 18 milioni di euro – poco meno di 36 lordi - e finora circa cinque (10 lordi) di stipendio, compresa la mensilità di gennaio. Quasi cinquanta milioni totali per averlo avuto da fine agosto all’inizio dell’anno nuovo. Una spesa fine a se stessa e solo in piccola parte ricompensata. Lo stesso concetto vale se il prestito si estenderà fino a giugno, per poi salutarsi: il parcheggio di un anno sarebbe così risultato carissimo. E i quasi venti di ingaggio complessivo farebbero salire a oltre quota cinquanta milioni il costo di un solo anno rossonero. L’investimento va dunque tutelato e c’è un solo modo: diventare padroni dell’intero cartellino e confidare nei gol, oppure passare all’incasso se il Chelsea – o altri interessati – si farà avanti per averlo.